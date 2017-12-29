Пока не пробили куранты… Какой бывает Казань новогодняя

Какая бы погода ни стояла в Казани в новогодние дни: по-настоящему зимняя, с морозцем и снегом, или же, напротив, «радующая» оттепелью, слякотью и даже дождиком, — она не может испортить праздничное настроение горожанам и их гостям. В столице Татарстана Новый год отмечают широко, от души и непременно — с надеждой на чудо. Казань предновогодняя — в фоторепортаже «Реального времени».
Фото Романа Хасаева, Максима Платонова, Олега Тихонова, Давида Казанского, Дмитрия Резнова
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