Пока не пробили куранты… Какой бывает Казань новогодняя

17:44, 29.12.2017 77 2
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Какая бы погода ни стояла в Казани в новогодние дни: по-настоящему зимняя, с морозцем и снегом, или же, напротив, «радующая» оттепелью, слякотью и даже дождиком, — она не может испортить праздничное настроение горожанам и их гостям. В столице Татарстана Новый год отмечают широко, от души и непременно — с надеждой на чудо. Казань предновогодняя — в фоторепортаже «Реального времени».

Фото Романа Хасаева, Максима Платонова, Олега Тихонова, Давида Казанского, Дмитрия Резнова

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 дек
    Праздник к нам приходит эти ощущения появились после прогулки по вечерней казани
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  • Анонимно 29 дек
    Надо бы выбраться на выходных, погулять
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