ТАИФ-НК открыл елочный городок в сквере им. Н. В. Лемаева

В обновленном сквере имени Лемаева Нижнекамска открыли елочный городок ТАИФ-НК. В парке установили шестнадцатиметровую елку, которую доставили из Москвы. Дерево украсили в сине-белой цветовой гамме и развесили на нем сотни гирлянд. В сквере «поселились» северные олени и белые медведи, а десятки живых елок украсили светодиодными гирляндами. По традиции, в сквере также установили гигантскую елочную игрушку в форме шара. Елочный городок ОАО «ТАИФ-НК» будет работать до конца января.
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