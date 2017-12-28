ТАИФ-НК открыл елочный городок в сквере им. Н. В. Лемаева

В обновленном сквере имени Лемаева Нижнекамска открыли елочный городок ТАИФ-НК. В парке установили шестнадцатиметровую елку, которую доставили из Москвы. Дерево украсили в сине-белой цветовой гамме и развесили на нем сотни гирлянд. В сквере «поселились» северные олени и белые медведи, а десятки живых елок украсили светодиодными гирляндами. По традиции, в сквере также установили гигантскую елочную игрушку в форме шара. Елочный городок ОАО «ТАИФ-НК» будет работать до конца января.

Партнерский материал