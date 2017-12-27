«Новогодний вечер с Максимом Дунаевским»: композиции из советских фильмов на сцене БКЗ

22:47, 27.12.2017 36
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГБКЗ имени С. Сайдашева Государственный симфонический оркестр РТ под руководством Александра Сладковского представил традиционную предпраздничную программу – «Новогодний вечер с Максимом Дунаевским». В программе концерта – композиции Исаака и Максима Дунаевских: увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта», песня «Звать любовь не надо», увертюра к оперетте «Вольный ветер», песни «Журчат ручьи», «Позвони мне, позвони!», «Как жаль» и «Ах, водевиль, водевиль!», а также многие другие композиции.

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