«Бизнес и власть»: откровенный разговор с главным налоговиком Татарстана

11:59, 01.12.2017 20
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани состоялась очередная встреча проекта «Бизнес и власть. Откровенный разговор». Казанские бизнесмены смогли задать вопросы руководителю УФНС по РТ Марату Сафиуллину. Организатором и модератором разговора выступил бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.

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