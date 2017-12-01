К 225-летию со дня рождения первого ректора КФУ: в Казани появился музей Лобачевского

Сегодня в Казани открылся музей Николая Лобачевского. Он расположился в ректорском доме (Кремлевская, 18), где с 1827 по 1846 гг. жил ученый. В музее экспонируются предметы интерьера XIX века, в том числе и стол, который принадлежал Лобачевскому. Среди экспонатов музея будут прижизненные труды ученого и его последователей, рукописи физико-математического общества Казанского университета, документы из Национального архива РТ и музея истории КФУ. Открытие музея приурочено к 225-летию со дня рождения первого ректора КФУ.
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