К 225-летию со дня рождения первого ректора КФУ: в Казани появился музей Лобачевского

Сегодня в Казани открылся музей Николая Лобачевского. Он расположился в ректорском доме (Кремлевская, 18), где с 1827 по 1846 гг. жил ученый. В музее экспонируются предметы интерьера XIX века, в том числе и стол, который принадлежал Лобачевскому. Среди экспонатов музея будут прижизненные труды ученого и его последователей, рукописи физико-математического общества Казанского университета, документы из Национального архива РТ и музея истории КФУ. Открытие музея приурочено к 225-летию со дня рождения первого ректора КФУ.