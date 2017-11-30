Моллюски, фильтры и сохранение Волги: на Казанской ярмарке проходит конгресс «Чистая вода»

12:34, 30.11.2017 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 30 ноября по 1 декабря на Казанской ярмарке пройдут VIII специализированная выставка и конгресс «Чистая вода. Казань». Участники обсудят проблемы и задачи охраны и рационального использования водных объектов, в частности, на пленарном заседании «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан».

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