«Маулид ан-Наби»: в Болгаре отпраздновали день рождения пророка Мухаммада

Накануне в Болгарской исламской академии (Спасский район Татарстана) прошло торжество «Маулид ан-Наби». Гостями празднования дня рождения пророка Мухаммада стали муфтии, руководители мухтасибатов республики, общественные деятели, зарубежные имамы, преподаватели и студенты исламских вузов. Торжество проходило во время обсуждения вопроса татарского языка в Казани, что не могло не отразиться на составе собравшихся в Болгаре и их речах.