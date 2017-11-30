«Маулид ан-Наби»: в Болгаре отпраздновали день рождения пророка Мухаммада

11:17, 30.11.2017 54 2
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Накануне в Болгарской исламской академии (Спасский район Татарстана) прошло торжество «Маулид ан-Наби». Гостями празднования дня рождения пророка Мухаммада стали муфтии, руководители мухтасибатов республики, общественные деятели, зарубежные имамы, преподаватели и студенты исламских вузов. Торжество проходило во время обсуждения вопроса татарского языка в Казани, что не могло не отразиться на составе собравшихся в Болгаре и их речах.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 нояб
    классные фотографии. хочу парочку умыкнуть себе в инсту
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  • Анонимно 01 дек
    старик хоттабыч там тоже был)))))
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