«Маулид ан-Наби»: в Болгаре отпраздновали день рождения пророка Мухаммада

Накануне в Болгарской исламской академии (Спасский район Татарстана) прошло торжество «Маулид ан-Наби». Гостями празднования дня рождения пророка Мухаммада стали муфтии, руководители мухтасибатов республики, общественные деятели, зарубежные имамы, преподаватели и студенты исламских вузов. Торжество проходило во время обсуждения вопроса татарского языка в Казани, что не могло не отразиться на составе собравшихся в Болгаре и их речах.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии