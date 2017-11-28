«Татар моны — 2017» обрел новых лауреатов

Сегодня на сцене КРК «Пирамида» прошел гала-концерт IX Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моны-2017».
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Сольный вокал» (мужской и женский голоса), «Инструментальное исполнительство», «Вокальные и инструментальные ансамбли», «Академический вокал». Оргкомитет ежегодно учреждает дополнительные две номинации конкурса. В этом году учреждены премии имени Альфии Авзаловой и Хании Фархи.
На концерте побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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