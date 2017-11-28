«Татар моны — 2017» обрел новых лауреатов

20:30, 28.11.2017 35 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на сцене КРК «Пирамида» прошел гала-концерт IX Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моны-2017».

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Сольный вокал» (мужской и женский голоса), «Инструментальное исполнительство», «Вокальные и инструментальные ансамбли», «Академический вокал». Оргкомитет ежегодно учреждает дополнительные две номинации конкурса. В этом году учреждены премии имени Альфии Авзаловой и Хании Фархи.

На концерте побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 нояб
    Ну хоть немного, ну хоть чуток видео к заметке, а? :)
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  • Анонимно 29 нояб
    Порадовали женщины своими закрытыми костюмами, без декольте до пупа. Красиво и со вкусом. Молодцы!
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