Кто поднимется на вершину? В Казани открылся турнир по художественной гимнастике на призы Дарьи Шкурихиной

Сегодня в Казани открылся турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха» на призы олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич. За торжественными речами и выступлениями юных гимнасток наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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