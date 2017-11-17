От «Нароценки» до «Генеральной уборки». Татарстанский ОНФ отчитался о проделанной работе

19:27, 17.11.2017 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня региональное отделение Общероссийского народного фронта в Татарстане подвело итоги своей работы в 2017 году. На конференции побывали корреспонденты "Реального времени".

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