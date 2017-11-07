В театре Камала второй раз вручили «Золотую маску Татарстана»

Сегодня в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала состоялась церемония вручения второй Республиканской премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Награда присуждается за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Татарстан и вручается один раз в два года.

Лауреатами премии-2017 стали директор Мензелинского татарского Государственного драматического театра им. С. Амутбаева, заслуженный работник культуры РТ Роберт Шаймарданов, коллектив Казанского государственного театра юного зрителя, драматург, заслуженный деятель искусств РТ Ризван Хамидуллин (посмертно). Все лауреаты получили нагрудный знак, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.