В театре Камала второй раз вручили «Золотую маску Татарстана»

20:06, 07.11.2017 20 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала состоялась церемония вручения второй Республиканской премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Награда присуждается за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Татарстан и вручается один раз в два года.

Лауреатами премии-2017 стали директор Мензелинского татарского Государственного драматического театра им. С. Амутбаева, заслуженный работник культуры РТ Роберт Шаймарданов, коллектив Казанского государственного театра юного зрителя, драматург, заслуженный деятель искусств РТ Ризван Хамидуллин (посмертно). Все лауреаты получили нагрудный знак, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 нояб
    Ой как много!
    Неужели Татарстан не способен установить премию хотя бы в миллион руб! 200000 - смешная сумма. Это трехмесячная зарплата простого рабочего в Москве.
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  • Анонимно 08 нояб
    Посмертно дали. Надо было, когда жив ценить этого скромного человека. Когда он был жив, никто его не оценил. Русский ТЮЗ что сделал. У нас есть прекрасный Татарский ТЮЗ. Я простой зритель. Недавно читали про гонорары. Я считаю, надо людей ценить когда они молоды, живы. А не делиться только своим, между собой
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  • Анонимно 08 нояб
    В зале аншлаг
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