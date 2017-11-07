«Крейсер «Аврора» — полный вперед!»: как коммунисты Казани отмечают 100-летие Октября

13:56, 07.11.2017 21 11
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня, в день 100-летия Октябрьской революции, Татарстанское отделение КПРФ организовало митинг у памятника Муллануру Вахитову. За акцией приверженцев идей социализма наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 07 нояб
    смешно и печально
    на 7й фото старичок просто на кадр кино
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    Анонимно 07 нояб
    Сами такие же будете. Не надо подшучивать над старостью. Молодость-это недостаток, который быстро проходит.
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    Анонимно 07 нояб
    А старичок то наверное всю жизнь на оборонном предприятии отпахал. Детей вырастил, жизнь не простую прожил, убеждения свои за колбасу не продал.
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    Анонимно 07 нояб
    он на каждое их мероприятие ходит, неизменно с этой табличкой)
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  • Анонимно 07 нояб
    Почему только коммунисты? Мы тоже отмечаем 100-летие великого Октября! С праздником, товарищи! Именно товарищи, а не господа.
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  • Анонимно 07 нояб
    с мятыми флагами пришли, нда, коммунисты уже не те :)
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  • Анонимно 07 нояб
    молодых не стало? Странно, что не читают классику в Университете.... там все написано...
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  • Анонимно 07 нояб
    Практически нет молодежи. Печально
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    Анонимно 07 нояб
    Да на работе мы все. Мысленно с вами.
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    Анонимно 08 нояб
    ну на Новый год соберемся все вместе ....
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  • Анонимно 08 нояб
    Если уж мы гна выборах выбирали путь капитализма, то все должно вернуться к тому, что было у нас до 1917 года. Надо отменить бесплатные образование и медицину, декретные отпуска, пособия, отпуски рабочим, установить 10-ичасовый рабочий день, женщие надо лишить права голосования и т.д.
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