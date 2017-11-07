​«Товарищи солдаты, рабочiе и крестьяне!» Что происходило в Казани в 1917 году

К 100-летию Октябрьской революции Государственный комитет РТ по архивному делу подготовил выставку уникальных архивных документов «Казанский край между революцией и Гражданской войной». Архивисты представили на ней листовки, экстренные телеграммы, воззвания, газеты столетней давности, карты военных действий, фотографии.
«Реальное время» благодарит Госархив РТ за возможность опубликовать часть этих документов.
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комментарии
Остальные документы характеризуют время, но однобоко.
Извините.