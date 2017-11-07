​«Товарищи солдаты, рабочiе и крестьяне!» Что происходило в Казани в 1917 году

07:00, 07.11.2017 58 7
Специальный выпуск газеты «Казанский телеграф» с Манифестом об отречении императора Николая II. 4 марта 1917 г. Объявление губернского комиссара Временного правительства В.Молоствова по поводу охватившей население паники. 7 марта 1917 г. Письмо председателя Исполнительного совета Чистопольского уездного комитета общественной безопасности к православному и мусульманскому духовенству уезда о свободе вероисповедания при новом порядке. 23 марта 1917 г. Телеграмма Губернского комитета общественной безопасности о необходимости сохранения запретительных мер в отношении приготовления, хранения, продажи и передачи алкогольных напитков. 8 апреля 1917 г. Обращение Исполкома Чистопольского комитета общественной безопасности и продовольствия к жителям волостей с просьбой собирать деньги для выпуска «Известий». 1917 г. Обращение Казанского губернского исполнительного комитета общественной безопасности к гражданам о необходимости сообщать о фактах самовольного оставления пленными своих работ и прикрепленных хозяйств. 3 мая 1917 г. Листовка Ижевского отдела партии народной свободы с разъяснением своих политических установок и призывом вступления в партию. 1917 г. Листовка Казанского комитета партии социалистов-революционеров с призывом создания Советов крестьянских депутатов. 1917 г. Письмо Исполнительного совета Чистопольского уездного комитета общественной безопасности Ерыклинскому волостному комитету о необходимости воздержаться от запашки церковных земель. 6 июня 1917 г. Листовка ВЦИК советов рабочих и солдатских депутатов о предстоящих выборах в Учредительное собрание. 30 июня 1917 г. Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г. Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г. Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г. Телеграмма начальника Казанского почтово-телеграфного округа Казгубкомиссару о забастовке ямщиков и грузчиков Казанской почтовой станции. 20 июля 1917 г. Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г. Обращение Казанского комитета РСДРП (б) о голосовании в Учредительное собрание за депутатов РСДРП. 1917 г. Письмо из конторы торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов Казгубкомиссару о забастовке рабочих. 5 октября 1917 г. Экстренная телеграмма газеты «Революционный трибун» — органа Казанского военно-окружного комитета культурно-просветительной лиги. После 26 октября 1917 г. Удостоверение Временного революционного комитета при Казанском пороховом заводе студенту Казанского университета С. Шубину на право ношения огнестрельного оружия. 27 октября 1917 г. Копия протокола собрания солдат Казанской местной пехотной команды и список избранного командного состава. 28 декабря 1917 г. Воззвание Советов крестьянских депутатов к населению о денежной помощи с подписями и взносами жителей. 31 января 1918 г. Сообщение Губсовета рабочих и солдатских депутатов в уездные совдепы об упразднении мусульманских военных организаций и «Милли шуро». 2 апреля 1918 г. Инструкция Народного комиссариата по делам национальностей об организации отделов по делам национальностей на местах. Октябрь 1918 г. Воззвание Общеармейского съезда 21 ноября 1917 г. в Петрограде об организации продовольствия, снабжения и демобилизации о помощи армии продовольствием Схема Октябрьских боев 1917 года в Казани Схема Октябрьских боев 1917 года в Казани Схема Октябрьских боев 1917 года в Казани Ильяс Саидгиреевич Алкин Мирсаид Хайдаргалиевич Султан-Галиев Садретдин Низаметдинович Максудов Мулланур Муллазянович Вахитов Николай Евгеньевич Ершов Виктор Александрович Тихомирнов Яков Семенович Шейнкман Гирш Шмулевич Олькеницкий Камиль Лотфирахманович Якубов Якуб Джангирович Чанышев Части Красной Армии, освободившие Казань. Сентябрь 1918 г. С.Н. Гассар — участник революционного движения и Гражданской войны И.И. Межлаук — герой Гражданской войны Л.Р. Милх — председатель Чрезвычайного оперативного штаба, губернский военный комиссар, участник Гражданской войны «Голос труда» (крестьянская и рабочая газета) Известия Всероссийского мусульманского военного Шуро «Казанское слово» (газета беспартийно-демократическая) «Знамя революции» (орган Казанского Совета солдатских и рабочих депутатов) «Известия профессионального союза «Печатник» «Красный Набат» «Красный Набат» Анкеты участников Октябрьской революции Анкеты участников Октябрьской революции Анкеты участников Октябрьской революции Анкеты участников Октябрьской революции Анкеты участников Октябрьской революции Анкеты участников Октябрьской революции Анкеты участников Октябрьской революции Анкеты участников Октябрьской революции
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  • Специальный выпуск газеты «Казанский телеграф» с Манифестом об отречении императора Николая II. 4 марта 1917 г.
  • Объявление губернского комиссара Временного правительства В.Молоствова по поводу охватившей население паники. 7 марта 1917 г.
  • Письмо председателя Исполнительного совета Чистопольского уездного комитета общественной безопасности к православному и мусульманскому духовенству уезда о свободе вероисповедания при новом порядке. 23 марта 1917 г.
  • Телеграмма Губернского комитета общественной безопасности о необходимости сохранения запретительных мер в отношении приготовления, хранения, продажи и передачи алкогольных напитков. 8 апреля 1917 г.
  • Обращение Исполкома Чистопольского комитета общественной безопасности и продовольствия к жителям волостей с просьбой собирать деньги для выпуска «Известий». 1917 г.
  • Обращение Казанского губернского исполнительного комитета общественной безопасности к гражданам о необходимости сообщать о фактах самовольного оставления пленными своих работ и прикрепленных хозяйств. 3 мая 1917 г.
  • Листовка Ижевского отдела партии народной свободы с разъяснением своих политических установок и призывом вступления в партию. 1917 г.
  • Листовка Казанского комитета партии социалистов-революционеров с призывом создания Советов крестьянских депутатов. 1917 г.
  • Письмо Исполнительного совета Чистопольского уездного комитета общественной безопасности Ерыклинскому волостному комитету о необходимости воздержаться от запашки церковных земель. 6 июня 1917 г.
  • Листовка ВЦИК советов рабочих и солдатских депутатов о предстоящих выборах в Учредительное собрание. 30 июня 1917 г.
  • Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г.
  • Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г.
  • Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г.
  • Телеграмма начальника Казанского почтово-телеграфного округа Казгубкомиссару о забастовке ямщиков и грузчиков Казанской почтовой станции. 20 июля 1917 г.
  • Бюллетени по выборам в Учредительное собрание. 1917 г.
  • Обращение Казанского комитета РСДРП (б) о голосовании в Учредительное собрание за депутатов РСДРП. 1917 г.
  • Письмо из конторы торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов Казгубкомиссару о забастовке рабочих. 5 октября 1917 г.
  • Экстренная телеграмма газеты «Революционный трибун» — органа Казанского военно-окружного комитета культурно-просветительной лиги. После 26 октября 1917 г.
  • Удостоверение Временного революционного комитета при Казанском пороховом заводе студенту Казанского университета С. Шубину на право ношения огнестрельного оружия. 27 октября 1917 г.
  • Копия протокола собрания солдат Казанской местной пехотной команды и список избранного командного состава. 28 декабря 1917 г.
  • Воззвание Советов крестьянских депутатов к населению о денежной помощи с подписями и взносами жителей. 31 января 1918 г.
  • Сообщение Губсовета рабочих и солдатских депутатов в уездные совдепы об упразднении мусульманских военных организаций и «Милли шуро». 2 апреля 1918 г.
  • Инструкция Народного комиссариата по делам национальностей об организации отделов по делам национальностей на местах. Октябрь 1918 г.
  • Воззвание Общеармейского съезда 21 ноября 1917 г. в Петрограде об организации продовольствия, снабжения и демобилизации о помощи армии продовольствием
  • Схема Октябрьских боев 1917 года в Казани
  • Схема Октябрьских боев 1917 года в Казани
  • Схема Октябрьских боев 1917 года в Казани
  • Ильяс Саидгиреевич Алкин
  • Мирсаид Хайдаргалиевич Султан-Галиев
  • Садретдин Низаметдинович Максудов
  • Мулланур Муллазянович Вахитов
  • Николай Евгеньевич Ершов
  • Виктор Александрович Тихомирнов
  • Яков Семенович Шейнкман
  • Гирш Шмулевич Олькеницкий
  • Камиль Лотфирахманович Якубов
  • Якуб Джангирович Чанышев
  • Части Красной Армии, освободившие Казань. Сентябрь 1918 г.
  • С.Н. Гассар — участник революционного движения и Гражданской войны
  • И.И. Межлаук — герой Гражданской войны
  • Л.Р. Милх — председатель Чрезвычайного оперативного штаба, губернский военный комиссар, участник Гражданской войны
  • «Голос труда» (крестьянская и рабочая газета)
  • Известия Всероссийского мусульманского военного Шуро
  • «Казанское слово» (газета беспартийно-демократическая)
  • «Знамя революции» (орган Казанского Совета солдатских и рабочих депутатов)
  • «Известия профессионального союза «Печатник»
  • «Красный Набат»
  • «Красный Набат»
  • Анкеты участников Октябрьской революции
  • Анкеты участников Октябрьской революции
  • Анкеты участников Октябрьской революции
  • Анкеты участников Октябрьской революции
  • Анкеты участников Октябрьской революции
  • Анкеты участников Октябрьской революции
  • Анкеты участников Октябрьской революции
  • Анкеты участников Октябрьской революции

К 100-летию Октябрьской революции Государственный комитет РТ по архивному делу подготовил выставку уникальных архивных документов «Казанский край между революцией и Гражданской войной». Архивисты представили на ней листовки, экстренные телеграммы, воззвания, газеты столетней давности, карты военных действий, фотографии.

«Реальное время» благодарит Госархив РТ за возможность опубликовать часть этих документов.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07 нояб
    Действительно уникальные архивные документы. Спасибо.
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    Анонимно 07 нояб
    Присоединяюсь. Интересно было посмотреть
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  • Анонимно 07 нояб
    все разрушили и ничего не построили
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    Анонимно 07 нояб
    Во всем виновата ВОВ
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    Анонимно 07 нояб
    построили бы, да только Фашисты все погубили
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  • Анонимно 07 нояб
    С ума сойти! Всего лишь век назад был такой кошмар
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  • Анонимно 07 нояб
    27 фотография попала случайно.
    Остальные документы характеризуют время, но однобоко.
    Извините.
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