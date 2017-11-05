«Миркай и Айсылу» в Камаловском: накануне премьеры

Сегодня в Театре им.Г.Камала проходит премьера спектакля «Миркай и Айсылу» по пьесе Наки Исанбета. Режиссер спектакля - Ильгиз Зайниев, художник - Булат Ибрагимов, композитор - Эльмир Низамов. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на генеральном прогоне спектакля, рассказывающего историю о несчастных возлюбленных, чьи трепетные чувства «отцы деревни»объявили причиной грядущей засухи и жестоко покарали.
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