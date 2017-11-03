«Рыбаки» на «льдине» и спасатели на «Хивусе»: как на Казанке проходили учения по подготовке к ледоставу

Еще на водоемах республики не встал лед, а спасатели и сотрудники ГИМС уже готовятся к межсезонью и отрабатывают на практике спасение рыбаков с оторвавшейся льдины и оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, провалившимся под лед. Учебной площадкой для оттачивания навыков спасения любителей подледной рыбалки стала акватория реки Казанка возле здания Центра ГИМС МЧС РФ по РТ.

Перед выходом на воду в учебном классе сначала провели теоретическое занятие. Спасатели разобрали способы определения координат по GPS-навигации, а также отработали на манекене со специальным монитором реанимационные мероприятия. А практика была уже на воде. В 30 метрах от пирса на понтоне размерами 2 на 3 метра, имитирующем оторвавшуюся льдину, двое рыбаков, роль которых сыграли казанские спасатели ЗПСО №2, жестами и криками привлекали к себе внимание. На помощь к ним выдвинулись сотрудники ГИМС и спасатели на судне на воздушной подушке «Хивус». Осторожно подплыв к условной льдине, спасатели соорудили мостик из досок, чтобы рыбаки ползком смогли перебраться на борт.