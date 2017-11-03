Два года возрождения: как восстанавливают собор Казанской иконы Божией Матери

Два года назад, 4 ноября 2015 года — в День народного единства и в праздник Казанской иконы Божией Матери, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. 27 апреля 2016 года на месте, где раньше находился собор, начались археологические раскопки, а 21 июля 2016 года, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место закладки восстанавливаемого храма.
Как все это время рос собор — в фоторепортаже «Реального времени».
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Спасибо всем, кто к этому Чуду голову и руки приложил.