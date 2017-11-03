Два года возрождения: как восстанавливают собор Казанской иконы Божией Матери

07:00, 03.11.2017 114 4
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    Максим Платонов
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    Максим Платонов
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    Максим Платонов
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    Максим Платонов
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    Максим Платонов
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    Максим Платонов
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    Максим Платонов
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Два года назад, 4 ноября 2015 года — в День народного единства и в праздник Казанской иконы Божией Матери, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. 27 апреля 2016 года на месте, где раньше находился собор, начались археологические раскопки, а 21 июля 2016 года, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место закладки восстанавливаемого храма.

Как все это время рос собор — в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 нояб
    Фотографии впечатляющие и потрясающие.
    Спасибо всем, кто к этому Чуду голову и руки приложил.
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    Анонимно 03 нояб
    согласен. Молодцы все кто занимается этим делом
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  • Анонимно 03 нояб
    Долго только все это происходит
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  • Анонимно 03 нояб
    Святое место. Красиво
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