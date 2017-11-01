К 111-летию: казанцы почтили память Сары Садыковой

11:47, 01.11.2017 26 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Ново-Татарском кладбище состоялось возложение цветов к могиле народной артистки РТ, лауреата Государственной премии РТ имени Г.Тукая Сары Садыковой. Церемония приурочена к 111-летию со дня рождения композитора и певицы.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 нояб
    Здорово, что оказывается так много людей приходит почтить память. Только такой странный памятник у композитора
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