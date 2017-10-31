Завод Бензинов «ТАИФ-НК»: производство высококачественного топлива стандарта Евро-5

Завод Бензинов ОАО «ТАИФ-НК», один из самых современных заводов нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана, состоит из двух производств.
На первом производят стабильный бензин – основной компонент для приготовления товарных автомобильных бензинов, а также высокооктановые компоненты для товарных бензинов на установке синтеза метил-третбутилового эфира (МТБЭ) .
На втором производстве Завода Бензинов осуществляют компаундирование товарных бензинов класса Евро-5 - Регуляр-92, Премиум-95 и их отгрузку: автобойлерами на автоматической станции налива и железнодорожным транспортом на сливо-наливной эстакаде. Кроме этого, на установке переработки газового конденсата получают прямогонный бензин и другие востребованные в промышленности продукты: углеводородные газы, керосин технический, дизельную фракцию и мазут.
Большое внимание на заводе уделяют вопросам экологии. С этой целью пары бензинов, наливаемых в железнодорожные цистерны и автобойлеры, отводятся на установку рекуперации паров, где они улавливаются и возвращаются в сырье. Также работают локальные очистные сооружения, на которых осуществляется механическая очистка ливневых и промливневых стоков от нефтепродуктов.
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