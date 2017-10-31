100-летие Красного Октября: «коммунистический» автопробег и митинг в Юдино

10:49, 31.10.2017 30 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Татарстанское отделение партии КПРФ проводит автопробег по республике в честь 100-летней годовщины Октябрьской революции. Около 20 автомобилей, украшенных символикой партии, отправились по маршруту Зеленодольск – Казань (Юдино) – Зеленодольск – Волжск – Шелангер. По пути движения автопробега в поселке Юдино прошел митинг. В Волжске к татарстанским коммунистам обещают присоединиться однопартийцы из Марий Эл.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    Это роскошный репортаж)))
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  • Анонимно 31 окт
    Репортаж из альтернативных девяностых...
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