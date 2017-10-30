​Простите живых… На Архангельском кладбище Казани вспомнили 2763 трагически оборванных судьбы

16:06, 30.10.2017 39 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, на Архангельском кладбище Казани собрались те, кто пострадал в годы Большого террора, родные и близкие тех, кто не дожил до наших дней. Только в Казани в 30-х и 40-х годах прошлого века погибли 2 тысячи 763 человека. В три раза больше человек было отправлено в лагеря.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Трогательные фотографии
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  • Анонимно 30 окт
    Простите живых
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  • Анонимно 30 окт
    ФСБ, кстати, архивные копии дел репрессированных выдает со скрипом, неохотно. Несмотря на то, что уже прошло более 70 лет и с делом имеет право ознакомится любой желающий. Просят доказать родство, что незаконно. А в делах такой мрак... Читаешь и понимаешь, что в государстве в целом с тех пор ничего не поменялось: следователь штампует обвинения, невзирая на доводы подсудимых, суд со всем соглашается и всё, человек или расстрелян или в лагерь. Правды можно добиться только посмертно и она никому не нужна.
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  • Анонимно 30 окт
    сколько пало на войне? Они добились победы!
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