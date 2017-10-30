​Простите живых… На Архангельском кладбище Казани вспомнили 2763 трагически оборванных судьбы

Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, на Архангельском кладбище Казани собрались те, кто пострадал в годы Большого террора, родные и близкие тех, кто не дожил до наших дней. Только в Казани в 30-х и 40-х годах прошлого века погибли 2 тысячи 763 человека. В три раза больше человек было отправлено в лагеря.
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