«Россия — моя история»: на Казанской ярмарке открылся исторический парк

Сегодня в столице Татарстана на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» состоялось открытие мультимедийного исторического парка «Россия - моя история». В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Сухов, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Георгий Шевкунов), митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.

В историческом парке посредством различных информационных носителей - сенсорных столов, 3D-экранов, кинотеатров, аудиогидов - представлена многовековая история России. Экспозиция музея разделена на четыре тематических раздела: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - Моя история. 1945–2016 года». Общая площадь выставки составляет 5,5 тыс. кв. м.

