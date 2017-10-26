33-я сессия Госсовета РТ: внеплановый языковой вопрос

Сегодня на очередном заседании Госсовета РТ главным вопросом должно было стать обсуждение республиканского бюджета. Однако сессия началась с обсуждения ситуации с изучением русского и татарского языков в школах республики.
Свою позицию по этому вопросу высказали и президент Татарстана Рустам Минниханов, и государственный советник республики Минтимер Шаймиев.
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