33-я сессия Госсовета РТ: внеплановый языковой вопрос

Сегодня на очередном заседании Госсовета РТ главным вопросом должно было стать обсуждение республиканского бюджета. Однако сессия началась с обсуждения ситуации с изучением русского и татарского языков в школах республики.



Свою позицию по этому вопросу высказали и президент Татарстана Рустам Минниханов, и государственный советник республики Минтимер Шаймиев.