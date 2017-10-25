Насладиться вместе с Урманче. В галерее «Хазинэ» открылась выставка к 120-летию со дня рождения прославленного художника

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле открылась выставка скульптуры, графики и живописи, посвященная 120-летию со дня рождения художника, скульптора и графика Баки Урманче. В залах галереи расположилось более 200 экспонатов из музейных и частных коллекций, объединенных названием: «Баки Урманче: «Я наслаждаюсь только самой работой…».
В выставке принимают участие музеи и частные коллекционеры из Казани, Москвы и Альметьевска. Широкой публике впервые будут показаны ранее не экспонировавшиеся в Казани произведения: «В предгорьях Алатау» из коллекции Фонда им. Ш. Марджани, акварельные этюды видов Казани из коллекции А. Д. Галиуллина, эскизы татарского костюма и сценографии из частного собрания антикварного салона «Ренессанс», эскизы монументальных росписей Балхашского дворца культуры из собрания Альметьевской картинной галереи им. Г. С. Стефановского.
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