Заседание Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Казани

16:43, 21.10.2017 32 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» в Казани прошло XV заседание смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание провели председатель российской части комиссии – министр энергетики РФ Александр Новак и председатель турецкой части – министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, в нем принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    Что за минералочка у них там? Зеленая
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    Анонимно 21 окт
    ее никто не пьет )
    Ответить
  • Анонимно 21 окт
    Красивые фотографии
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