«Родом из Казани» и другие инсталляции: в «Смене» открылась выставка Евгении Ножкиной «Пряд/тки»

20:41, 17.10.2017 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Центре современной культуры «Смена» открылась персональная выставка художницы Евгении Ножкиной «Пряд/тки» - серия скульптур, гобеленов и инсталляций, выполненных из ткани.

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