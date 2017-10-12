Из Казани в Сочи: татарстанские делегаты отправились на всемирный фестиваль молодежи

13:27, 12.10.2017 20 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Делегация из Татарстана отправилась сегодня на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится в Сочи с 14 по 22 октября. Участие в фестивале примут 200 татарстанцев.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12 окт
    Повезло кому то)
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  • Анонимно 12 окт
    Все лица какие-то стандартизированные....
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    Анонимно 12 окт
    Чииво?! Какие еще стандартизированные лица? Они должны были быть перекошенными? Обычные молодые и красивые лица
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    Анонимно 12 окт
    Согласен - молодые и красивые.
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  • Анонимно 12 окт
    В добрый путь.
    Надеюсь, что рождаемость после Сочи 2017 г. будет такая же высокая, как и рождаемость после Москвы 1957 г.
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