Из Казани в Сочи: татарстанские делегаты отправились на всемирный фестиваль молодежи

Делегация из Татарстана отправилась сегодня на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится в Сочи с 14 по 22 октября. Участие в фестивале примут 200 татарстанцев.
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комментарии
Надеюсь, что рождаемость после Сочи 2017 г. будет такая же высокая, как и рождаемость после Москвы 1957 г.