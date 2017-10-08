«Форменные» тюбетейки для Tatar.Run, или Как казанцы закрывали беговой сезон

В столице Татарстана сегодня прошел Казанский национальный полумарафон, участие в котором приняли около 2 тысяч любителей бега. Соревнования стали заключительным этапом серии забегов Tatar.Run и организованы в поддержку фонда «Дом Роналда Макдоналда». Спортсмены вышли на старт в трех дистанциях: 3 км, 10 км и 21,1 км.
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