Встреча с королем: Рустам Минниханов принял участие в российско-саудовских переговорах

Накануне президент РТ Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Москве, где принял участие в российско-саудовских переговорах, которые состоялись в рамках государственного визита в Россию Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Переговоры президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялись в Кремле. Обсуждался широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества. Далее российско-саудовские переговоры продолжились в расширенном составе.