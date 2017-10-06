Встреча с королем: Рустам Минниханов принял участие в российско-саудовских переговорах

11:24, 06.10.2017 27 9
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  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
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  • kremlin.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • kremlin.ru
  • vk.com/rnm
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru

Накануне президент РТ Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Москве, где принял участие в российско-саудовских переговорах, которые состоялись в рамках государственного визита в Россию Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Переговоры президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялись в Кремле. Обсуждался широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества. Далее российско-саудовские переговоры продолжились в расширенном составе.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 06 окт
    Первое фото потрясающее!!!!!!
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  • Анонимно 06 окт
    На первом фото, это они в доме великана?
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  • Анонимно 06 окт
    О, вот и наши российские мусульмане пригодились.
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  • Анонимно 06 окт
    Наступят ( в не далеком времени) такие времена, когда 90% населения России составят мусульмане!
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    Анонимно 06 окт
    Наступят времена, когда наконец то большая часть людей станут здравомыслящими атеистами...
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    Анонимно 06 окт
    Так они, времена такие, прошли уже. :)
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  • Анонимно 06 окт
    С первой фотки так и веет величеством!
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  • Анонимно 06 окт
    А мне нравится наш Миннеханов. В данном случае он просто незаменимый и бесценный
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  • Анонимно 06 окт
    Восток дело тонкое. С ними надо дружить.
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