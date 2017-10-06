Встреча с королем: Рустам Минниханов принял участие в российско-саудовских переговорах

Накануне президент РТ Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Москве, где принял участие в российско-саудовских переговорах, которые состоялись в рамках государственного визита в Россию Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Переговоры президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялись в Кремле. Обсуждался широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества. Далее российско-саудовские переговоры продолжились в расширенном составе.
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