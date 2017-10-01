Закрытие сезона на Kazanring: блогеры против журналистов

14:18, 01.10.2017 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на автодроме Kazan Ring Canyon проходит официальное закрытие летнего сезона. В программе мероприятия "Мужская распродажа», DRAG RACE, где 15 самых мощных авто РТ будут выявлять победителя, автовыставка, соревнования, в числе которых заезд "Блогеры против представителей СМИ".

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