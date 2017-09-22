Что в будущем? Выход на новые рынки. Деловой завтрак от «Ак Барс» банка

Сегодня в рамках форума «Взгляд в будущее» «Ак Барс» Банк провел деловой завтрак на тему «Выход на новые рынки», посвященный вопросам развития малого и среднего бизнеса. В мероприятии принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. В ходе дискуссии представители государственных органов, «АК БАРС» Банка, ведущих федеральных объединений по развитию предпринимательства и бизнес-сообщества обсудят общемировые тенденции развития малого и среднего бизнеса, существующие проблемы и возможности их решения.