Что в будущем? Выход на новые рынки. Деловой завтрак от «Ак Барс» банка

13:45, 22.09.2017 25 3
1/25
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в рамках форума «Взгляд в будущее» «Ак Барс» Банк провел деловой завтрак на тему «Выход на новые рынки», посвященный вопросам развития малого и среднего бизнеса. В мероприятии принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. В ходе дискуссии представители государственных органов, «АК БАРС» Банка, ведущих федеральных объединений по развитию предпринимательства и бизнес-сообщества обсудят общемировые тенденции развития малого и среднего бизнеса, существующие проблемы и возможности их решения.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 сент
    Сейшен не о чем, с декларативными с ничего и никого не обязывающими итогами. Потратили деньги на его проведение, единственный КПД - доход организатора. Мэнге Тау
    Ответить
    Анонимно 25 сент
    А вы там были?
    Ответить
  • Анонимно 25 сент
    Смотрел трансляцию, понравилось
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи