«Взгляд в будущее — 2017»: на площадке форума подвели итоги работы индустриальных парков

13:19, 22.09.2017 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в подведении итогов Съезда управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков в рамках форума «Взгляд в будущее». Мероприятие прошло в Казани на площадке ГТРК «Корстон».

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