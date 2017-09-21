«Взгляд в будущее — 2017» в лицах. Выездная редакция «Реального времени» на бизнес-форуме

12:53, 21.09.2017 46
Директор по персоналу «БАРС Груп» Инга Герасименко Директор по персоналу «БАРС Груп» Инга Герасименко Генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин Генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин Управляющий партнер Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов Управляющий партнер Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов Руководитель проекта «Агроинновации» Марат Дусаев Руководитель проекта «Агроинновации» Марат Дусаев Создатель франчайзинговых сетей Gentlz, Zifa и парикмахерских эконом-класса «Чио-чио» Ильназ Набиуллин Создатель франчайзинговых сетей Gentlz, Zifa и парикмахерских эконом-класса «Чио-чио» Ильназ Набиуллин Генеральный директор завода «Заряд» Иван Савин Генеральный директор завода «Заряд» Иван Савин Директор высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов Директор высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов Основатель бренда Tolstoywear Михаил Кузнецов Основатель бренда Tolstoywear Михаил Кузнецов Директор филиала «Ростелекома» в Татарстане Диас Сафин Директор филиала «Ростелекома» в Татарстане Диас Сафин Основатель проекта LAVKALAVKA Борис Акимов Основатель проекта LAVKALAVKA Борис Акимов Создатель ИТкоина Денис Рындин Создатель ИТкоина Денис Рындин Министр экономики РТ Артем Здунов Министр экономики РТ Артем Здунов Директор компании «Ферекс» Ильнур Курмаев Директор компании «Ферекс» Ильнур Курмаев Директор компании «Ферекс» Ильнур Курмаев Мэр Нижнекамска Айдар Метшин Мэр Нижнекамска Айдар Метшин Советник предправления Машиностроительного кластера РТ Роман Микешин Советник предправления Машиностроительного кластера РТ Роман Микешин Вице-президент «Опоры России» Азат Газизов Вице-президент «Опоры России» Азат Газизов Управляющий директор по приоритетному проекту Российского экспортного центра Игорь Шленский Управляющий директор по приоритетному проекту Российского экспортного центра Игорь Шленский Директор производства спортивной одежды «Заряд» Алла Зарипова Директор производства спортивной одежды «Заряд» Алла Зарипова Глава Агентства по госзакупкам РТ Яков Геллер Глава Агентства по госзакупкам РТ Яков Геллер Президент «Опопры России» Александр Калинин Президент «Опопры России» Александр Калинин Сооснователь ICOLab Алексей Воронин Сооснователь ICOLab Алексей Воронин Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
1/46
  • Директор по персоналу «БАРС Груп» Инга Герасименко
    Олег Тихонов
  • Директор по персоналу «БАРС Груп» Инга Герасименко
    Олег Тихонов
  • Генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин
    Олег Тихонов
  • Генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин
    Олег Тихонов
  • Управляющий партнер Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов
    Олег Тихонов
  • Управляющий партнер Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов
    Олег Тихонов
  • Руководитель проекта «Агроинновации» Марат Дусаев
    Олег Тихонов
  • Руководитель проекта «Агроинновации» Марат Дусаев
    Олег Тихонов
  • Создатель франчайзинговых сетей Gentlz, Zifa и парикмахерских эконом-класса «Чио-чио» Ильназ Набиуллин
    Олег Тихонов
  • Создатель франчайзинговых сетей Gentlz, Zifa и парикмахерских эконом-класса «Чио-чио» Ильназ Набиуллин
    Олег Тихонов
  • Генеральный директор завода «Заряд» Иван Савин
    Олег Тихонов
  • Генеральный директор завода «Заряд» Иван Савин
    Олег Тихонов
  • Директор высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов
    Олег Тихонов
  • Директор высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов
    Олег Тихонов
  • Основатель бренда Tolstoywear Михаил Кузнецов
    Олег Тихонов
  • Основатель бренда Tolstoywear Михаил Кузнецов
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Директор филиала «Ростелекома» в Татарстане Диас Сафин
    Олег Тихонов
  • Директор филиала «Ростелекома» в Татарстане Диас Сафин
    Олег Тихонов
  • Основатель проекта LAVKALAVKA Борис Акимов
    Олег Тихонов
  • Основатель проекта LAVKALAVKA Борис Акимов
    Олег Тихонов
  • Создатель ИТкоина Денис Рындин
    Олег Тихонов
  • Создатель ИТкоина Денис Рындин
    Олег Тихонов
  • Министр экономики РТ Артем Здунов
  • Министр экономики РТ Артем Здунов
    Олег Тихонов
  • Директор компании «Ферекс» Ильнур Курмаев
    Олег Тихонов
  • Директор компании «Ферекс» Ильнур Курмаев
    Олег Тихонов
  • Директор компании «Ферекс» Ильнур Курмаев
    Олег Тихонов
  • Мэр Нижнекамска Айдар Метшин
    Олег Тихонов
  • Мэр Нижнекамска Айдар Метшин
    Олег Тихонов
  • Советник предправления Машиностроительного кластера РТ Роман Микешин
    Олег Тихонов
  • Советник предправления Машиностроительного кластера РТ Роман Микешин
    Олег Тихонов
  • Вице-президент «Опоры России» Азат Газизов
    Олег Тихонов
  • Вице-президент «Опоры России» Азат Газизов
    Олег Тихонов
  • Управляющий директор по приоритетному проекту Российского экспортного центра Игорь Шленский
    Олег Тихонов
  • Управляющий директор по приоритетному проекту Российского экспортного центра Игорь Шленский
    Олег Тихонов
  • Директор производства спортивной одежды «Заряд» Алла Зарипова
    Олег Тихонов
  • Директор производства спортивной одежды «Заряд» Алла Зарипова
    Олег Тихонов
  • Глава Агентства по госзакупкам РТ Яков Геллер
    Олег Тихонов
  • Глава Агентства по госзакупкам РТ Яков Геллер
    Олег Тихонов
  • Президент «Опопры России» Александр Калинин
    Олег Тихонов
  • Президент «Опопры России» Александр Калинин
    Олег Тихонов
  • Сооснователь ICOLab Алексей Воронин
    Олег Тихонов
  • Сооснователь ICOLab Алексей Воронин
    Олег Тихонов
  • Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман
    Олег Тихонов
  • Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман
    Олег Тихонов
  • Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
    Олег Тихонов
  • Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
    Олег Тихонов

На проходящем в Казани 21-22 сентября ежегодном бизнес-форуме «Взгляд в будущее» работает выездная редакция «Реального времени». Гости редакции - владельцы малого и среднего бизнеса из Татарстана и других регионов.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи