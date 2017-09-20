Никас Сафронов в «Хазинэ»: Dream Vision, «мастер-класс» для Асгата Сафарова и 10 работ о Казани

Сегодня в галерее «Хазинэ» в Казанском кремле открылась выставка работ Никаса Сафронова, художник представил в Казани около 90 полотен. Сафронов приехал в столицу Татарстана по приглашению президента РТ и специально для этого визита написал цикл работ о Казани. На вернисаже побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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