​Новый баланс «Рубина»: как будут выглядеть футболисты в гостях и дома

23:00, 14.09.2017 39
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня ФК «Рубин» представил свою новую игровую форму от компании New Balance. Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Магомед Оздоев и Цезарь Навас появились на сцене в домашней форме, гостевой комплект представили Мориц Бауэр, Рагнар Сигурдссон, Михаил Яковлев и Дмитрий Губанов, в вратарскую экипировку продемонстрировали Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин и Егор Тушев.

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