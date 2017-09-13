ГСО РТ открыл сезон Брамсом

20:35, 13.09.2017 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня при традиционном уже аншлаге открыл очередной сезон ГСО РТ. За дирижерским пультом стоял художественный руководитель и главный дирижер Александр Сладковский. В честь открытия пятьдесят второго концертного сезона маэстро пригласил в Казань выдающегося скрипача Николая Цнайдера.

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