«Нижнекамскнефтехим» и город — полвека вместе!

Юбилей «Нижнекамскнефтехима» совпал с Днем города, и двойной праздник начался с торжественного шествия. По проспекту Мира стройной колонной прошли сотрудники «Нижнекамскнефтехима», работники других промышленных предприятий, врачи, учителя, студенты, дошколята. Всего около четырех тысяч человек. За праздничным парадом наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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