Курбан-байрам в Казани: молитва и жертвоприношение

10:30, 01.09.2017 66 12
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. Рано утром верующие собрались в мечетях на праздничную молитву и ритуал жертвоприношения. В мечети «Марджани» и комплексе для забоя жертвенных животных побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 01 сент
    РВ, вы почему из 66 фотографий , 39 посвятили баранам и только 27 людям и мечети? В чем подоплека?
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    Анонимно 01 сент
    не надо во всем искать скрытый смысл, вот вся хитрость)
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    Анонимно 01 сент
    Сами подумайте. Ответ в Вашем подсчете.
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    Анонимно 02 сент
    Абау, какое "гособразующее" "остроумие"!
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    Анонимно 01 сент
    Да, перебор с фотографиями жертвенных животных. Чувство меры нужно.
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    Анонимно 02 сент
    Потому, что Олег Тихонов.
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  • Анонимно 01 сент
    А нельзя было Курбан байрам перенести на другой день? Ну чтобы не первого сентября?
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    Анонимно 01 сент
    Можно, наверное, было перенести, но никто ведь не пострадал из людей вроде.
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  • Анонимно 01 сент
    Пусть Аллах примет
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  • Анонимно 01 сент
    Для меня это грустный праздник.
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  • Анонимно 01 сент
    Красивые фотографии
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  • Анонимно 01 сент
    Красивые у нас мечети
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