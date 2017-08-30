Как новенькие! 4 старинных дома в центре Казани после работы команды «Тома Сойера»

20:46, 30.08.2017 23 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани отметили закрытие очередного сезона «Том Сойер Феста». Четыре обновленных старинных дома – таков итог работы в 2017 году. Поздравить участников фестиваля и жителей, чьи дома восстановили, приехал президент республики.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 авг
    Вот именно "как новенькие" потому что людям не разрешают сносить их ветхие дома, кстати находящиеся в частной собственности!
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    Анонимно 01 сент
    В этих домах по 5 семей живут и семьи не богатые, врятли они в случае разришилки на снос построили себе апартаменты класса люкс.
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