«Татарский Маяковский» рядом с Закабанной мечетью: в Казани открыли памятник Хади Такташу

11:56, 30.08.2017 28 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани торжественно открыли памятник основоположнику татарской советской поэзии Хади Такташу, которого современники называли «татарским Маяковским». Скульпторы монумента А. Балашов и А. Миннуллина, архитектор — Г. Бакулин. Памятник установили в сквере на пересечении улиц Хади Такташа и Салимжанова. На церемонии побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    У Минниханова фотка была в инста. угадала где это, а тут уже подборка
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  • Анонимно 30 авг
    Молодцы что сделали такое большое дело.
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  • Анонимно 30 авг
    Красивый получился памятник
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    Анонимно 31 авг
    только не похожий... но это мелочь - написано что поэт!
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  • Анонимно 30 авг
    если потрешь его книгу, вдохновение не покинет тебя долгое время
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  • Анонимно 30 авг
    красивый памятник, надо посмотреть
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  • Анонимно 30 авг
    по ямам такташевским на Волге прокатились?
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  • Анонимно 31 авг
    Он там стоит уже несколько месяцев открытым, а до этого несколько месяцев стоял обмотанным. Все повода ждали? ))
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