«Татарский Маяковский» рядом с Закабанной мечетью: в Казани открыли памятник Хади Такташу

Сегодня в Казани торжественно открыли памятник основоположнику татарской советской поэзии Хади Такташу, которого современники называли «татарским Маяковским». Скульпторы монумента А. Балашов и А. Миннуллина, архитектор — Г. Бакулин. Памятник установили в сквере на пересечении улиц Хади Такташа и Салимжанова. На церемонии побывал фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии