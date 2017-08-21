Как Федерация дзюдо РТ получила нового президента

18:55, 21.08.2017 19
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма состоялась отчетная конференция Федерации дзюдо Республики Татарстан. В ней приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

До начала мероприятия Рустам Минниханов посетил тренировку спортсменов, встретился с членами сборной команды России по дзюдо, которые находятся в Казани на сборах по подготовке к летней Универсиаде 2017 года и 31-му чемпионату мира по дзюдо.

Основным вопросом конференции стало переизбрание президента Федерации дзюдо РТ. Им на следующие пять лет стал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Павел Николаев.

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