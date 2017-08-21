Достояние не только республики: в Свияжске появилась символика принадлежности к Всемирному наследию

Сегодня на стенах Успенского мужского монастыря в Свияжске появилась символика принадлежности к объектам Всемирного наследия, охраняемым ЮНЕСКО. В церемонии приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр культуры РФ Владимир Мединский, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
Гости посетили сам Успенский собор, сейчас еще находящийся на стадии реставрации, осмотрели Никольскую церковь, побывали в Музее Гражданской войны.
Вечером в КРК «Пирамида» генеральный директор ЮНЕСКО передаст в руки президента Татарстана сертификат о присвоении Успенскому собору и мужскому монастырю острова-града Свияжска статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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