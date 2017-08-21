Достояние не только республики: в Свияжске появилась символика принадлежности к Всемирному наследию

18:01, 21.08.2017 44 7
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня на стенах Успенского мужского монастыря в Свияжске появилась символика принадлежности к объектам Всемирного наследия, охраняемым ЮНЕСКО. В церемонии приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр культуры РФ Владимир Мединский, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Гости посетили сам Успенский собор, сейчас еще находящийся на стадии реставрации, осмотрели Никольскую церковь, побывали в Музее Гражданской войны.

Вечером в КРК «Пирамида» генеральный директор ЮНЕСКО передаст в руки президента Татарстана сертификат о присвоении Успенскому собору и мужскому монастырю острова-града Свияжска статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 21 авг
    Ну наконец-то добились, что Остров-Град стал наследием. Молодцы!
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    Анонимно 21 авг
    Не весь остров, а только названные в тексте объекты.
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  • Анонимно 21 авг
    Достояние мира
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  • Анонимно 21 авг
    Молодцы, булдырдыгых, Минтимер Шарипович .Молодцы всей команде.
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  • Анонимно 21 авг
    Какая красота.
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  • Анонимно 21 авг
    Я думала этот объект уже охраняется ЮНЕСКО ...
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  • Анонимно 21 авг
    Это праздник!
    Поздравляю!
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