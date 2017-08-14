Археологические находки и своды в лесах: Минтимер Шаймиев посетил стройплощадку собора Казанской иконы Богоматери

Сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери.

Минтимеру Шаймиеву и митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану представили предметы, найденные во время археологических исследований на территории Казанского Богородицкого монастыря в 2017 году. Среди них фрагменты гончарной керамики, обломки красноглиняной общеболгарской керамики XIV—XV вв., монет-чешуек XVI—XVII веков и медных монет XVIII века, серебряная монета шведского короля Юхана III 1587 года чеканки.

Также Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан ознакомились с ходом строительства здания собора. На сегодняшний день идет процесс заливки четырех арок собора, после этого будут сделаны элементы купольной конструкции — так называемые паруса, затем на них будут установлены барабан и основной купол, то есть к зиме здание будет уже под кровлей.