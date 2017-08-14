Археологические находки и своды в лесах: Минтимер Шаймиев посетил стройплощадку собора Казанской иконы Богоматери

13:49, 14.08.2017 19 11
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери.

Минтимеру Шаймиеву и митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану представили предметы, найденные во время археологических исследований на территории Казанского Богородицкого монастыря в 2017 году. Среди них фрагменты гончарной керамики, обломки красноглиняной общеболгарской керамики XIV—XV вв., монет-чешуек XVI—XVII веков и медных монет XVIII века, серебряная монета шведского короля Юхана III 1587 года чеканки.

Также Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан ознакомились с ходом строительства здания собора. На сегодняшний день идет процесс заливки четырех арок собора, после этого будут сделаны элементы купольной конструкции — так называемые паруса, затем на них будут установлены барабан и основной купол, то есть к зиме здание будет уже под кровлей.

комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 14 авг
    такие солнечные фотографии
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  • Анонимно 14 авг
    Бабай у нас красивый, тьфу-тьфу!
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    Анонимно 14 авг
    а сколько ему?
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  • Анонимно 14 авг
    Бабаю надо принять христианскую веру и будет еще красивее! Или он атеист?
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    Анонимно 14 авг
    Не-а, это христианам надо принять веру, как у Бабая!
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    Анонимно 14 авг
    это вам, вашим отцам и дедам надо дружней вступать в чистый ислам!
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  • Анонимно 14 авг
    А у Бабая какая вера?
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    Анонимно 14 авг
    у Бабая вера "ЕдиноБожия" он правоверный мусульманин.
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    Анонимно 14 авг
    А правоверному мусульманину можно что ли в церковь ходить и построить православный храм?
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  • Анонимно 14 авг
    НЕ может быть, он же бывший первый секретарь Татарского Обкома КПСС, все коммунисты вроде был атеистами, проповедовали учение марксизма-ленинизма. Или я ошибаюсь?
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  • Анонимно 22 авг
    Спасибо всем. кто строит храм Б-жий.
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