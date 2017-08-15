Казанский Street Art: граффити на опорах моста «Миллениум» и мемориал Честеру Беннингтону

12:00, 15.08.2017 47 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Последняя точка маршрута для гуляющих по набережной Казанки от Кремля - мост "Миллениум". И здесь есть, на что посмотреть: на опорах моста разместилась целая арт-галерея граффити. А совсем недавно здесь же появился мемориал памяти Честера Беннингтона, организованный неравнодушными казанцами. С одним из уголков "неорганизованной" городской среды знакомит фотокорреспондент "Реального времени".

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15 авг
    На 23 снимке еще и реклама казанского бренда одежды)
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  • Анонимно 15 авг
    Мне всегда было интересно смотреть такие картинки. молодцы. ведь никто им не платит, сами рисуют
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    Анонимно 15 авг
    Обидно будет,если власти закрасят.. или закроют доступ для прогулок там...
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  • Анонимно 15 авг
    столько места пустует, можно же организовать что-нибудь.
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    Анонимно 15 авг
    Ага. Какой-нибудь бар "Zhlob" )
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  • Анонимно 15 авг
    Люби себя и ближнего своего:)
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  • Анонимно 15 авг
    Вот мне интересно, кто рисует такие шедевры в реальной жизни кем работают?
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