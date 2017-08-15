Казанский Street Art: граффити на опорах моста «Миллениум» и мемориал Честеру Беннингтону

Последняя точка маршрута для гуляющих по набережной Казанки от Кремля - мост "Миллениум". И здесь есть, на что посмотреть: на опорах моста разместилась целая арт-галерея граффити. А совсем недавно здесь же появился мемориал памяти Честера Беннингтона, организованный неравнодушными казанцами. С одним из уголков "неорганизованной" городской среды знакомит фотокорреспондент "Реального времени".