День физкультурника в Казани: дог-фрисби, массовик-затейник Кириленко и чемпионат по переноске автомобиля вручную

Сегодня в Казани, возле центра семьи «Казан», проходит День физкультурника. Побывавший здесь фотокорреспондент «Реального времени» убедился, что спортом в городе увлекаются не только люди, но и собаки — для них организовали соревнования по прохождению полосы препятствий, дог-фрисби и «Парад пород». Любители баскетбола могут принять участие в турнире «Оранжевый мяч — 2017» и услышать советы от прославленного Андрея Кириленко. Кроме того, здесь организованы фестиваль силового спорта, соревнования по бадминтону, фрисби, парусному спорту.