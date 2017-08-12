День физкультурника в Казани: дог-фрисби, массовик-затейник Кириленко и чемпионат по переноске автомобиля вручную

12:50, 12.08.2017 70 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, возле центра семьи «Казан», проходит День физкультурника. Побывавший здесь фотокорреспондент «Реального времени» убедился, что спортом в городе увлекаются не только люди, но и собаки — для них организовали соревнования по прохождению полосы препятствий, дог-фрисби и «Парад пород». Любители баскетбола могут принять участие в турнире «Оранжевый мяч — 2017» и услышать советы от прославленного Андрея Кириленко. Кроме того, здесь организованы фестиваль силового спорта, соревнования по бадминтону, фрисби, парусному спорту.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 12 авг
    Физкультура - жизнь!
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  • Анонимно 12 авг
    Жаль волейбола не было
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  • Анонимно 12 авг
    Хорошо что с погодой повезло)
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  • Анонимно 12 авг
    Матиз - тачка не тяжелая)
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    Анонимно 12 авг
    Около 800 кг - не тяжелая да?
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  • Анонимно 12 авг
    Волейбол был пляжных! И футбол тоже !
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  • Анонимно 12 авг
    Классно было, детям радость. Спасибо
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  • Анонимно 15 авг
    Не подскажите,на какой канал снимали фризби?)
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