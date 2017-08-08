Будни завода моющих средств: всем надеть маски. Что увидели журналисты на стройплощадке «Нэфис Косметикс»

12:52, 08.08.2017 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

После запуска Казанский завод по производству синтетических моющих средств (СМС) сможет выпускать 220 тыс. тонн стирального порошка в год. С ходом строительства завода на промышленной площадке АО «Нэфис Косметикс» смогли ознакомиться сегодня в ходе пресс-тура журналисты городских СМИ.

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