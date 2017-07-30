Еноты-акробаты, чей хвост роскошней и спасение от жары в аквариуме: как «Казанская ярмарка» стала зоопарком

19:18, 30.07.2017 24
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

В минувшие выходные на «Казанской ярмарке» прошла выставка «Домашний zooпарк». Гости выставочного центра смогли увидеть лучших представителей своих пород среди собак и кошек, декоративных крыс, енота-полоскуна, белок и других четвероногих. Для детей работал трогательный зоопарк с кроликами, морскими свинками, поросятами, хорьками, шиншиллами и черепахами.

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