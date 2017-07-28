Маленький принц, Ba Cissoko, французский плакат и очень маленькая, но Эйфелева башня. Как в Лядском садике «прорубили» «Окно в Париж»

21:51, 28.07.2017 32
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Лядской садик и примыкающая к нему часть улицы Муштари стали «кусочком Франции». Здесь впервые проходит фестиваль «Окно в Париж», инициированный городскими властями. На нем побывал и фотокорреспондент «Реального времени».

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