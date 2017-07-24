Мечта доктора Хауса: как в 18-й больнице в Казани проводят суперсовременные МРТ-обследования

16:28, 24.07.2017 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Министерство здравоохранения Татарстана устроило пресс-тур по в 18-ую городскую больницу Казани, где вместе с компанией «БарсМед» реализуется проект государственно-частного партнерства. В пресс-туре побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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