Мечта доктора Хауса: как в 18-й больнице в Казани проводят суперсовременные МРТ-обследования

Сегодня Министерство здравоохранения Татарстана устроило пресс-тур по в 18-ую городскую больницу Казани, где вместе с компанией «БарсМед» реализуется проект государственно-частного партнерства. В пресс-туре побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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