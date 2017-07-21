#Бьем рекорд: в Казани прошла массовая тренировка по боксу

12:54, 21.07.2017 47
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  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев

В Казани в Центре бокса и настольного тенниса прошла открытая массовая тренировка по боксу. Мероприятие посвящено Дню российского бокса. Более 300 юных спортсменов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ по боксу и отделений бокса приняли участие в тренировке, которую провел чемпион мира, национального первенства, обладатель серебряной медали чемпионата Европы, бронзовый призер Игр доброй воли, заслуженный мастер спорта Айрат Хаматов.

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