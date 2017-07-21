MAKS-2017: амфибия «Альтаир», цветные виражи Al Fursan и сбор средств на памятник Ту-144

С 18 по 23 июля 2017 г. на аэродроме Раменское (г. Жуковский, Московская обл.) проходит XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017). В программе салона задействованы 200 воздушных судов, из них 84 примут участие в летной программе, еще 116 летательных аппаратов производители продемонстрируют на стоянке. Отдельную экспозицию покажут Воздушно-космические силы (ВКС) России.



Всего на авиасалоне ожидается 770 компаний-участников, из них 140 - из 30 зарубежных стран. Свое мастерство в рамках летной программы авиасалона покажут восемь пилотажных групп, в том числе коллективы ВКС России "Русские витязи", "Стрижи", "Крылья Тавриды", "Соколы России", а также команда ВВС ОАЭ Al Fursan ("Рыцари") на реактивных учебно-тренировочных самолетах Aermacchi MB-339.